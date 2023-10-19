Две успешные атаки СБУ на Крымский мост в октябре 2022 года и в июле 2023 года продемонстрировали, что Россия не способна защитить этот логистический объект. Поэтому он и дальше будет находиться под угрозой из-за изобретательности украинской спецслужбы и военных.

Смотрите также Зависит от модификации: к каким объектам в Крыму могут доставать ATACMS

оккупанты не способны уберечь мост

В новом разведывательном обзоре Минобороны Британии подвело итоги о скверном будущем "незаконной застройки".

Хотя Крымский мост и полностью функционирует, его использование остается ограниченным из-за мер, введенных после первой украинской атаки в октябре 2022 года, поскольку грузовики и топливо продолжают перевозить паромами. Кроме того, защита моста требует от России постоянной концентрации больших сил, которые могли бы быть развернуты в других местах.

– отмечает разведка.

Обратите внимание! Крымский мост остается жизненно важным звеном в поддержке российской оккупации Крыма и его сил на юге Украины.

Оккупанты дрожат за свои корабли и Керченский мост

Недавно появились спутниковые снимки заграждений, которые оккупанты строят вокруг Керченского моста. Также забор они возвели и у входа в Севастопольской бухты. Все для того чтобы защитить и мост, и суда от "Морских малышей", которые уже повредили не один "кораблик".

7 октября Украина праздновала годовщину первого "хлопка" на Крымском посту. Тогда для проведения этой операции использовали грузовик со взрывчаткой. Во второй раз мост задымился в июле 2023 года. Тогда его атаковали уникальные надводные дроны, разработка СБУ.

"Морские малыши" прославились атаками на ряд российских судов.