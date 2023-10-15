Россияне очень переживают за свои корабли. И не зря – из-за "хлопка" уже несколько из них вынужденно покинули ряды Черноморского флота.

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Защита от беспилотников

Наибольший страх оккупантов – морские дроны СБУ, знаменитые "малыши", которые успешно охотятся на вражеские суда, особенно в районе Севастополя.

Последними "пойманными рыбами" стали буксир "Николай Муру" и патрульный корабль "Павел Державин".

На спутниковом снимке видно, что враг пытается уберечь свои корабли от украинских надводных беспилотников. Так, для этого он построил заграждение на входе в Севастопольскую бухту.

Оккупанты возвели ограждение на входе в бухту / Фото Osint-аналитик

Интересно, что снимок сделан 13 октября – в день последней атаки дронов на "Николай Муру".

Эффективная работа "малышей" по флоту России: что известно

  • 4 августа российский десантный корабль "Оленогорский горняк" атаковал надводный дрон. СБУ признала, что это ее спецоперация. В результате атаки судно получило значительные повреждения. В ВМС считают, что это судно больше не вернется в Северный флот России.
  • В ночь на 5 августа в районе Керченского пролива раздавались взрывы. Это морские малыши штурмовали очередное российское судно – танкер SIG.
  • 15 сентября украинский надводный дрон "укусил" возле Севастопольской бухты российский ракетный корабль "Самум". Он получил немалые повреждения, в результате чего потерял ход.