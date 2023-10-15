Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, заметив, что можно сделать осторожное заключение – Россия уже не имеет мощного доминирования в Черном море.

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Какие проблемы возникли у Черноморского флота

Как отметил Маломуж, российский флот уже не может свободно передвигаться по акватории Черного моря. Он регулярно становится объектом атак подразделений ВСУ, украинских спецслужб, Сил специальных операций.

Враг чувствует себя достаточно некомфортно. Поэтому вынужден менять расположение собственных кораблей.

Оккупанты решили рассредоточить корабли и подлодки. Но мы это отслеживаем. Мы контролируем, что происходит в Черном море. И знаем, что находится под Керчью, под Феодосией; что находится в Новороссийске. И когда оно все будет выходить,

– отметил Маломуж.

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В Украины есть определенные средства, которые могут доставать по кораблям Черноморского флота и другим военным объектам в Крыму. Есть как дальнобойные крылатые ракеты типа Storm Shadow, так и переработанные ракеты до С-200, надводные дроны и т.д.

Мы создали условия для Черноморского флота. Комфорта для них не будет. Будем по всему морю уничтожать Черноморский флот,

– подчеркнул Маломуж.

Удары по российским кораблям: коротко