Тогда "хлопок" также повредил подводный ракетоноситель "Ростов-на-Дону". В ГУР МО сразу заявили, что, очевидно, восстановлению они не подлежат. Подробности рассказал Андрей Юсов.

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Это – значительные поражения. Можно сейчас говорить, что, с большой вероятностью, восстановлению (подводная лодка и корабль – 24 Канал) не подлежат,

– говорится в сообщении.

Российские минобороны уже заявили, что "восстановят" корабли. Как им это удастся, если магия вне Хогвартса – запрещена, пока неизвестно. Пожалуй, ремонтные работы состоятся только в воспаленных сознаниях пропагандистов.

Впоследствии в сети показали, как сейчас выглядит "Минск". Напоминает пепелище.

Как выглядит "Минск" после эпического "хлопка": смотрите видео из сети

Так горят все надежды оккупантов. Враг уже понимает, что на территории временно оккупированного Крыма у него нет никакого будущего. Юсов рассказал, что местные жители в это время радовались "хлопку". Все потому, что он означает – демилитаризация полуострова продолжается. Крым – это Украина.