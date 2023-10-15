Росіяни дуже переживають за свої кораблі. І недаремно – через "бавовну" вже декілька з них вимушено покинули лави Чорноморського флоту.
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Захист від безпілотників
Найбільший острах окупантів – морські дрони СБУ, славнозвісні "малюки", які успішно полюють на ворожі судна, особливо в районі Севастополя.
Останніми "впольованими рибинами" стали буксир "Ніколай Муру" та патрульний корабель "Павел Державін".
На супутниковому знімку видно, що ворог намагається убезпечити свої кораблі від українських надводних безпілотників. Так, для цього він збудував загородження на вході до Севастопольської бухти.
Окупанти звели огорожу на вході до бухти / Фото Osint-аналітик
Цікаво, що знімок зроблений 13 жовтня – у день наразі останньої атаки дронів на "Ніколай Муру".
Ефективна робота "малюків" по флоту Росії: що відомо
- 4 серпня російський десантний корабель "Оленогорський горняк" атакував надводний дрон. СБУ визнала, що це її спецоперація. Внаслідок атаки судно отримало значні пошкодження. У ВМС вважають, що це судно більше не повернеться до Північного флоту Росії.
- У ніч проти 5 серпня у районі Керченської протоки лунали вибухи. Це морські малюки штурмували чергове російське судно – танкер SIG.
- 15 вересня український надводний дрон "вкусив" біля Севастопольської бухти російський ракетний корабель "Самум". Він зазнав чималих ушкоджень, унаслідок чого втратив хід.