Сталася ця атака на корабель Росії, що постачав авіаційне паливо до Сирії, у ніч проти 5 серпня. Ймовірно, до неї причетна Служба безпеки України. Зокрема, супутникові знімки засвідчують, що в окупантів тепер менше можливостей здійснювати такі перевезення.

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Підбитий танкер SIG зі супутника

Зазначимо, що безпілотники атакували SIG поблизу Керчі в тимчасово окупованому Криму. Саме судно перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки від 2019 року, оскільки допомагало Сирії бомбардувати цивільне населення, надаючи владі країни паливо для літаків.



Супутник зафіксував наслідки атаки на танкер SIG / Зображення видання "Радіо Свобода"

На цьому знімку, зробленому в 5 серпня вранці, це погано видно, однак біля танкера – два буксири. Як пишуть аналітики, їх присутність там підтверджує сервіс Marinetraffic.com.

Водночас судно "Водолаз Кузьміних", яке, як писали в суботу російські ЗМІ, прибуло до SIG з обладнанням та фахівцями для проведення підводно-технічних робіт. Станом на ранок неділі, 6 серпня, воно вже було в порті міста Анапи.

Деякі інформаційні канали запевняють, що це судно використовували, зокрема, задля перевезення вибухівки, що зберігалась у величезному порту в Феодосії. Не дивно, що воно стало ціллю для безпілотників.

Який вигляд має зі середини підбитий танкер SIG / Фото з російських ЗМІ

Наголосимо, що, на думку, зокрема, голови СБУ Василя Малюка, будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями Росії чи, скажімо, на Кримському мосту, "є абсолютно логічним і ефективним кроком стосовно ворога".

Більш того – такі спецоперації проводяться у територіальних водах України, тому є повністю законними. Якщо росіяни хочуть, аби "бавовна" припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю – покинути територіальні води України та нашу землю.

За словами очільника СБУ, чим швидше у Кремлі усвідомлять, що треба виводити свої війська та кораблі з територій України, тим це буде краще для них самих.