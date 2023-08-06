Произошла эта атака на корабль России, который поставлял авиационное топливо в Сирию, в ночь на 5 августа. Вероятно, к ней причастна Служба безопасности Украины. В частности, спутниковые снимки свидетельствуют, что у оккупантов теперь меньше возможностей осуществлять такие перевозки.

Смотрите также СБУ подорвала большой российский танкер SIG: все, что известно об атаке

Подбитый танкер SIG со спутника

Отметим, что беспилотники атаковали SIG возле Керчи во временно оккупированном Крыму. Само судно находится под санкциями Соединенных Штатов Америки с 2019 года, поскольку помогало Сирии бомбить гражданское население, предоставляя властям страны топливо для самолетов.



Спутник зафиксировал последствия атаки на танкер SIG / Изображение издания "Радио Свобода"

На этом снимке, сделанном утром 5 августа, это плохо видно, однако возле танкера – два буксира. Как пишут аналитики, их присутствие подтверждает сервис Marinetraffic.com.

В то же время, судно "Водолаз Кузьминых", которое, как писали в субботу российские СМИ, прибыло к SIG с оборудованием и специалистами для проведения подводно-технических работ. По состоянию на утро воскресенья, 6 августа, оно уже находилось в порту города Анапы.

Некоторые информационные каналы уверяют, что это судно использовали, в частности, для перевозки взрывчатки, хранившейся в огромном порту в Феодосии. Неудивительно, что оно стало целью для беспилотников.

Как выглядит изнутри подбитый танкер SIG / Фото из российских СМИ

Отметим, что, по мнению, в частности, главы СБУ Василия Малюка, любой "хлопок", происходящий с кораблями России или, скажем, на Крымском мосту, "является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу".

Более того – такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины, поэтому полностью законны. Если россияне хотят, чтобы "хлопок" прекратился, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью – покинуть территориальные воды Украины и нашу землю.

По словам главы СБУ, чем быстрее в Кремле осознают, что нужно выводить свои войска и корабли с территории Украины, тем это будет лучше для них самих.