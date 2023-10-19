Дві успішні атаки СБУ на Кримський міст в жовтні 2022 року та липні 2023 року продемонстрували, що Росія не здатна захистити цей логістичний об’єкт. Тож він і надалі перебуватиме під загрозою через винахідливість української спецслужби та військових.

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Окупанти не здатні вберегти міст

У новому розвідувальному огляді Міноборони Британії підбило підсумки про кепське майбутнє "незаконної забудови".

Хоч Кримський міст і повністю функціонує, але його використання залишається обмеженим через заходи, введені після першої української атаки в жовтні 2022 року, оскільки вантажівки та паливо продовжують перевозити поромами. Крім того, захист мосту вимагає від Росії постійної концентрації великих сил, які могли б бути розгорнуті в інших місцях,

– зазначає розвідка.

Зверніть увагу! Кримський міст залишається життєво важливою ланкою в підтримці російської окупації Криму та її сил на півдні України.

Окупанти тремтять за свої кораблі та Керченський міст

Нещодавно з'явилися супутникові знімки загороджень, які окупанти будують навколо Керченського мосту. Також загорожу вони звели й біля входу до Севастопольської бухти. Усе для того, аби захистити і міст, і судна від "Морських малюків", які вже пошкодили не один "кораблик".

7 жовтня Україна святувала річницю першої "бавовни" на Кримському посту. Тоді для проведення цієї операції використали вантажівку з вибухівкою. Вдруге міст задимів у липні 2023 року. Тоді його атакували унікальні надводні дрони, розробка СБУ.

"Морські малюки" прославилися атаками на низки російських суден.