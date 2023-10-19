Дві успішні атаки СБУ на Кримський міст в жовтні 2022 року та липні 2023 року продемонстрували, що Росія не здатна захистити цей логістичний об’єкт. Тож він і надалі перебуватиме під загрозою через винахідливість української спецслужби та військових.
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Окупанти не здатні вберегти міст
У новому розвідувальному огляді Міноборони Британії підбило підсумки про кепське майбутнє "незаконної забудови".
Хоч Кримський міст і повністю функціонує, але його використання залишається обмеженим через заходи, введені після першої української атаки в жовтні 2022 року, оскільки вантажівки та паливо продовжують перевозити поромами. Крім того, захист мосту вимагає від Росії постійної концентрації великих сил, які могли б бути розгорнуті в інших місцях,
– зазначає розвідка.
Окупанти тремтять за свої кораблі та Керченський міст
Нещодавно з'явилися супутникові знімки загороджень, які окупанти будують навколо Керченського мосту. Також загорожу вони звели й біля входу до Севастопольської бухти. Усе для того, аби захистити і міст, і судна від "Морських малюків", які вже пошкодили не один "кораблик".
7 жовтня Україна святувала річницю першої "бавовни" на Кримському посту. Тоді для проведення цієї операції використали вантажівку з вибухівкою. Вдруге міст задимів у липні 2023 року. Тоді його атакували унікальні надводні дрони, розробка СБУ.
"Морські малюки" прославилися атаками на низки російських суден.
- 4 серпня російський десантний корабель "Оленогорський горняк" атакував надводний дрон. У ВМС вважають, що це судно більше не повернеться до Північного флоту Росії.
- У ніч проти 5 серпня у районі Керченської протоки "малюки" штурмували чергове російське судно – танкер SIG.
- 15 вересня український надводний дрон "вполював" біля Севастопольської бухти російський ракетний корабель "Самум".
- Востаннє "Морські малюки" відпрацювали по буксиру "Ніколай Муру" та патрульному кораблю "Павел Державін".