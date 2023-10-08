Вчора, 7 жовтня, Путін святкував 71-ий рік народження. Для України цей день теж особливий, адже рівно рік тому наші військові вперше завдали удару по Кримському мосту.

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То був незабутній подарунок російському президенту

Восени 2022 року СБУ провела операцію, у результаті якої знищила черговий російський міф. Цього разу про непорушність Кримського мосту.

Тоді міст підірвала вантажівка із 21 тонною вибухівки, яку замаскували у рулонах з пакувальною плівкою. Вибух був настільки потужний, що обвалив дві напівсекції автомобільної частини мосту та пошкодив залізничну колію.

Це було дуже боляче для росіян. Адже правда про "надійних захист" Кримського мосту неочікувано оголилася. Ба більше, на символ російської окупації Криму здійснили замах саме на день народження Путіна. Це був найболючіший удар по репутації Росії, зазначили в СБУ.

Слід зауважити, що Україна спочатку не визнавала, ба навіть заперечувала свою причетність до "бавовни" на Керченському мосту. Однак влітку 2023 року голова СБУ Василь Малюк не лише підтвердив, що це справа рук його спецслужби, але й детально розповів, як проводилася спецоперація.

Вдруге Кримський міст пошкодили вже у липні 2023 року. Тоді в СБУ зізналися, що конструкцію атакували морськими дронами. З того часу у районі мосту постійно відбувається щось "вибухове".

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