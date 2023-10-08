Вчера, 7 октября, Путин праздновал 71 год рождения. Для Украины этот день тоже особенный, ведь ровно год назад наши военные впервые нанесли удар по Крымскому мосту.
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Это был незабываемый подарок российскому президенту
Осенью 2022 года СБУ провела операцию, в результате которой уничтожила очередной российский миф. На этот раз о нерушимости Крымского моста.
Тогда мост взорвал грузовик с 21 тонной взрывчатки, замаскированный в рулонах с упаковочной пленкой. Взрыв был настолько мощный, что обрушил две полусекции автомобильной части моста и повредил железнодорожный путь.
Это было очень болезненно для россиян. Ведь правда о "надежной защите" Крымского моста неожиданно обнажилась. Более того, на символ российской оккупации Крыма покушались именно на день рождения Путина. Это был самый болезненный удар по репутации России, отметили в СБУ.
Следует заметить, что Украина сначала не признавала, даже отрицала свою причастность к "хлопку" на Керченском мосту. Однако летом 2023 года глава СБУ Василий Малюк не только подтвердил, что это дело рук его спецслужбы, но и подробно рассказал, как проводилась спецоперация.
Во второй раз Крымский мост был поврежден уже в июле 2023 года. Тогда в СБУ признались, что конструкцию атаковали морскими дронами. С этого времени в районе моста постоянно происходит что-то "взрывное".
Как отпраздновали день рождения Путина в Крыму
- Вечером 7 октября беспокойно было в Евпатории, Джанкое и Красноперекопске. Местные жители слышали звуки сирен и взрывов. Так, в Евпатории зафиксировали по меньшей мере два "хлопка".
- В российском минобороны бросились объяснять ситуацию на полуострове. Там уверяли, что их "славная" ПВО сбила украинскую ракету С-200, направлявшуюся на Крым. Кроме того, она якобы "приземлила" еще с десяток вражеских целей. На фоне атаки оккупанты перекрыли Керченский мост, заявив, что там продолжаются ремонтные работы.
- В этот день СБУ также поздравила украинцев с Днем хлопка, заверив, что "цветение любимого цветка украинцев" не завершится до полной победы.