В СБУ отметили, что хлопок – любимый цветок украинцев. И он продолжит цвести.

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Поздравляем всех со Всемирным днем хлопка. СБУ уверяет: сезон цветения любимого цветка украинцев не закончится до нашей полной Победы,

– говорится в сообщении.

"Хлопок" гуляет по России

Российские оккупанты так долго пытались скрыть, что у них творится что-то не то, что даже взрывы так не называли. Вместо этого использовали слово "хлопок". А "хлопок" – это хлопок".

"Хлопок" продолжает посещать окупантов и показывает, что спокойная жизнь на территории страны-террористки, совершающей геноцид, врагу может разве что сниться. В частности, "хлопок" регулярно посещает Белгородскую, Курск и Ростовской области. Местные жители жалуются из-за прилетов, а власть разводит руками и выдает очередные басни о работе "легендарной" (спойлер – нет) "ПВО". Уже даже сами россияне не очень верят в такие сказки.

Также "хлопок" наносит существенный ущерб врагу на временно оккупированных территориях Украины. Россияне теряют людей и технику.