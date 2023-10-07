У СБУ зауважили, що бавовна – улюблена квітка українців. І вона продовжить квітнути.

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Вітаємо усіх з Всесвітнім днем бавовни. СБУ запевняє: сезон цвітіння найулюбленішої квітки українців не закінчиться до нашої повної Перемоги,

– мовиться у повідомленні.

"Бавовна" гуляє Росією

Російські окупанти так довго намагалися приховати, що у них коїться щось не те, що навіть вибухи так не називали. Натомість використовували слово "хлопок". А "хлопок" – це бавовна".

"Бавовна" продовжує навідувати окупантів й показує, що спокійне життя на території країни-терористки, яка скоює геноцид, ворогу може хіба що снитися. Зокрема, "бавовна" регулярно навідує Бєлгородську, Курську та Ростовську області. Місцеві жителі бідкаються через прильоти, а влада розводить руками та видає чергові байки про роботу "легендарної" (спойлер – ні) "ППО". Вже навіть самі росіяни не дуже вірять у такі байки.

Також "бавовна" завдає суттєвих збитків ворогу на тимчасово окупованих територіях України. Росіяни втрачають людей та техніку.