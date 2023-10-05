Згодом долучилися до естефети "ППО" й у російському міноборони. Там відчиталися про збитий безпілотник. Деталі повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Росія побідкалась на атаку БпЛА по інфраструктурних об'єктах Курської області: там немає світла

Місцеві жителі панікують у чатах. "Бавовна" була достатньо потужною, аби налякати громадян країни-терористки. Вони підтримують геноцид українців. Водночас не хочуть відчувати на собі жодних наслідків війни.

"Бавовна" у Росії – останні новини

"Бавовна" регулярно навідує російських окупантів й показує, що спокою їм не буде ніде. Зокрема, нещодавно дуже "тривожно" було у Курській області. Окупанти згодом побідкалися через те, що відбулася атака по місцевих інфраструктурних об'єктах.

Окрім того, не оминула "бавовна" й Брянську область. Там повідомили про атаку на військову частину.

Близько 3 години ночі на територію в/ч 55443 у Карачеві Брянської області впав БПЛА літакового типу та вибухнув, – заявили перелякані пропагандисти.

Що ж, їм варто звикати, що все лише починається.