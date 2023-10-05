Традиційно, терористи звинуватили в атаці Україну. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

До теми У Брянській області росіяни побідкались через атаку дрона на військову частину

Курську область накрили безпілотники

За даними росЗМІ, вночі 5 жовтня невідомі дрони атакували об'єкти інфраструктури в кількох районах Курської області. Окупанти вже назвали безпілотники "українськими".

Об'єкти були атаковані у Суджанському, Коренівському та Глушківському районах. Наразі є відключення електрики, тому на місцях працюють аварійні бригади.

Згодом стало відомо, що 67 населених пунктів залишилися без електрики після атаки. За даними пропагандистів, безпілотник скинув два вибухові пристрої на центральну електропідстанцію міста Суджа Суджанського району (12 кілометрів від держкордону).

Через це без світла залишилось 14 населених пунктів. Як стверджують окупанти, постраждалих немає.

Крім цього, о третій годині ночі БПЛА нібито атакував центральну електропідстанцію селища Глушково Глушківського району (6 кілометрів від держкордону). Внаслідок цього без світла залишилося 53 населені пункти.

Окупанти часто скаржаться на "бавовну" через дрони