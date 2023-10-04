Чи є постраждалі або жертви – наразі невідомо. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Важливо "Вибуховий" початок жовтня: у Росії бідкаються на "атаку" БпЛА, вибухи й закривають аеропорти

Брянську область атакували безпілотники

За даними росЗМІ, дрон нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області. Це сталося в ніч проти 4 жовтня.

Близько 3 години ночі на територію в/ч 55443 у Карачеві Брянської області впав БПЛА літакового типу та вибухнув,

– стверджують пропагандисти.

Наразі всі інші деталі уточнюють.

Вибухи у Брянській області 4 жовтня: дивіться відео

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