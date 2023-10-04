Чи є постраждалі або жертви – наразі невідомо. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Важливо "Вибуховий" початок жовтня: у Росії бідкаються на "атаку" БпЛА, вибухи й закривають аеропорти
Брянську область атакували безпілотники
За даними росЗМІ, дрон нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області. Це сталося в ніч проти 4 жовтня.
Близько 3 години ночі на територію в/ч 55443 у Карачеві Брянської області впав БПЛА літакового типу та вибухнув,
– стверджують пропагандисти.
Наразі всі інші деталі уточнюють.
Вибухи у Брянській області 4 жовтня: дивіться відео
"Бавовна" часто приходить до росіян: останні новини
- Нагадаємо, що днями на дрон бідкались у Краснодарському краї. Також повідомляли, що поблизу Сочі літав невідомий БпЛА. Через це зупиняли роботу аеропорту – затримувалися на відправлення 14 бортів, а 1 рейс скасували.
- Нещодавно безпілотники завітали на стоянку російських вертольотів у Сочі. Росіяни заявляли про "успішне" збиття, однак дрони все ж досягли своєї цілі.
- Згодом джерела 24 Каналу підтвердили, що за ударом по гелікоптерах терористів стоїть ГУР та ВМС України.
- Окрім цього, 17 вересня у Росії було неспокійно через атаку нібито "українських" безпілотників. У московських аеропортах оголошували режим "Килим", а в Московській області зафіксували гучну "бавовну".