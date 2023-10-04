Есть ли пострадавшие или жертвы – неизвестно. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
Важно "Взрывное" начало октября: в России жалуются на "атаку" БпЛА, взрывы и закрывают аэропорты
Брянскую область атаковали беспилотники
По данным росСМИ, дрон якобы атаковал военную часть в Карачеве Брянской области. Это произошло в ночь на 4 октября.
Около 3 часов ночи на территорию в/ч 55443 в Карачеве Брянской области упал БПЛА самолетного типа и взорвался,
– утверждают пропагандисты.
Сейчас все остальные детали уточняют.
Взрывы в Брянской области 4 октября: смотрите видео
"Хлопок" часто приходит к россиянам: последние новости
- Напомним, что на днях на дрон жаловались в Краснодарском крае. Также сообщалось, что вблизи Сочи летал неизвестный БпЛА. Из-за этого останавливали работу аэропорта – задерживались на отправку 14 бортов, а 1 рейс отменили.
- Недавно беспилотники посетили стоянку российских вертолетов в Сочи. Россияне заявляли об "успешном" сбитии, однако дроны все же достигли своей цели.
- Позже источники 24 Канала подтвердили, что за ударом по вертолетам террористов стоит ГУР и ВМС Украины.
- Кроме этого, 17 сентября в России было беспокойно из-за атаки якобы "украинских" беспилотников. В московских аэропортах объявляли режим "Ковер", а в Московской области зафиксировали громкий "хлопок".