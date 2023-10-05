Впоследствии приобщились к эстефете "ПВО" и в русском минобороны. Там отчитались о сбитом беспилотнике. Детали сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

Обратите внимание Россия поплакалась на атаку БпЛА по инфраструктурным объектам Курской области: там нет света

Местные жители паникуют в чатах. "Хлопок" был достаточно мощным, чтобы напугать граждан страны-террористки. Они поддерживают геноцид украинцев. В то же время, не хотят испытывать на себе никаких последствий войны.

"Хлопок" в России – последние новости

"Хлопок" регулярно посещает российских окупантов и показывает, что покоя им не будет нигде. В частности, совсем недавно "тревожно" было в Курской области. Оккупанты впоследствии посетовали за то, что произошла атака по местным инфраструктурным объектам.

Кроме того, не обошел "хлопок" и Брянскую область. Там сообщили об атаке на воинскую часть.

Около 3 часов ночи на территорию в/ч 55443 в Карачеве Брянской области упал БПЛА самолетного типа и взорвался, – заявили испуганные пропагандисты.

Что ж, им следует привыкать, что все только начинается.