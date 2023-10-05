Таким образом, все, что могли оккупанты – они уже сделали. Об этом заявил спикер Военно-морских Сил Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что известно о защите Крымского моста

По словам Плетенчука, российские террористы постоянно предпринимают меры, чтобы защитить Крымский мост. Они уже построили так называемую систему охраны, которая непроницаема.

Это касается противовоздушной обороны и сейчас, например, есть группировка 5 кораблей и 4 катера морской охраны ФСБ России, чтобы охранять этот объект,

– отметил спикер.

Он подчеркнул: все, что могли сделать оккупанты – они уже сделали. В частности, притопленные баржи с заграждениями.

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