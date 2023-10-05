Таким образом, все, что могли оккупанты – они уже сделали. Об этом заявил спикер Военно-морских Сил Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Что известно о защите Крымского моста
По словам Плетенчука, российские террористы постоянно предпринимают меры, чтобы защитить Крымский мост. Они уже построили так называемую систему охраны, которая непроницаема.
Это касается противовоздушной обороны и сейчас, например, есть группировка 5 кораблей и 4 катера морской охраны ФСБ России, чтобы охранять этот объект,
– отметил спикер.
Он подчеркнул: все, что могли сделать оккупанты – они уже сделали. В частности, притопленные баржи с заграждениями.
Какая ситуация с Крымским мостом: последние новости
- Недавно глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ будут регулярно бить по Крымскому мосту. По его мнению, Путин не сможет ничего с этим поделать.
- Наталья Гуменюк рассказала, что из-за постоянных угроз россияне часто перекрывают движение через Крымский мост. Таким образом, они сами создают для себя проблему и значительно ограничивают логистические возможности конструкции.
- Как отметил военный эксперт Роман Свитан, чтобы эффективно уничтожить Крымский мост недостаточно беспилотников. Должны быть серьезные ракеты. Может говориться о Taurus, Storm Shadow, SCALP, "Гром", "Сапсан", "Нептуны" с дальностью 300 километров.