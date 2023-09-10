Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что Крымский мост испытал существенных повреждений, которые россияне не могут устранить в полном объеме Вместе с тем, враг еще пытается использовать конструкцию, чтобы пополнить резервы на Запорожском и Херсонском направлениях.

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Россияне сами уменьшают логистические возможности моста

Гуменюк также рассказала, что из-за постоянных угроз россияне часто перекрывают движение через Крымский мост. Таким образом, они сами создают для себя проблему и значительно ограничивают логистические возможности конструкции.

Во-первых, мосту осталось очень мало времени, помним, что конструкция излишняя. Во-вторых, там очень существенные повреждения и угрозы неизбежны,

– сказала Гуменюк.

По словам Гуменюк, само наличие необходимости переброски резервов в Херсонскую и Запорожскую области говорит о результативной работе Вооруженных сил Украины.

Враг пытается восстанавливать свои потери, однако вновь прибывшие русские солдаты не знают географии региона. Украинские военные научились использовать это в свою пользу.

Крымский мост поврежден: последние новости