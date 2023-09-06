Поставили переправу захватчики, соединяющие пока оккупированную Керчь и материковую часть России, еще в 2018 году. С начала полномасштабного вторжения на ней несколько раз раздавались взрывы, причинявшие немалые повреждения.

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Оккупанты "ремонтируют" Крымский мост

В последний раз "что-то произошло" на мосту 17 июля. Собственно, в районе 145 опоры со стороны Краснодарского края был виден столб дыма и впоследствии стало известно о повреждениях. Движение переправой было приостановлено.

Как пишут СМИ, в период с 3 по 5 сентября оккупантам удалось немного "залатать" Крымский мост. Журналисты привели в качестве доказательства спутниковые снимки, из которых ясно, что, похоже, россияне установили пролет на месте дыры.

Россияне "залатали" Крымский мост: смотрите подтверждение от "Радио Свобода"

Обратите внимание! Пролет в этом контексте – это расстояние между опорными конструкциями, на которые опираются рельсы мостовых кранов. Так называемая "власть" Крыма подтверждала, что один из пролетов на Крымском мосту просто провалился в результате атаки.

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