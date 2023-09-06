Поставили переправу захватчики, соединяющие пока оккупированную Керчь и материковую часть России, еще в 2018 году. С начала полномасштабного вторжения на ней несколько раз раздавались взрывы, причинявшие немалые повреждения.
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Оккупанты "ремонтируют" Крымский мост
В последний раз "что-то произошло" на мосту 17 июля. Собственно, в районе 145 опоры со стороны Краснодарского края был виден столб дыма и впоследствии стало известно о повреждениях. Движение переправой было приостановлено.
Как пишут СМИ, в период с 3 по 5 сентября оккупантам удалось немного "залатать" Крымский мост. Журналисты привели в качестве доказательства спутниковые снимки, из которых ясно, что, похоже, россияне установили пролет на месте дыры.
Россияне "залатали" Крымский мост: смотрите подтверждение от "Радио Свобода"
Больше о взрывах на переправе
- В Службе безопасности Украины подтвердили, что это была их спецоперация и Военно-морские силы нашего государства. Нанесли удар по мосту 17 июля морские дроны.
- Впервые взрывы на переправе прогремели 8 октября 2022 года. Это тоже была спецоперация СБУ. Однако в тот раз в ход пошла взрывчатка, замаскированный под рулоны пленки.
- По словам главы Службы безопасности, этот мост является законной целью для Украины. Вместе с тем следует понимать, что наше государство совершало соответствующие операции без помощи западных партнеров.