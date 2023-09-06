Поставили переправу загарбники, що сполучає поки окуповану Керч та материкову частину Росії, ще у 2018 році. Від початку повномасштабного вторгнення на ній декілька разів лунали вибухи, що спричиняли чималі пошкодження.
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Окупанти "ремонтують" Кримський міст
Востаннє "щось сталося" на мосту 17 липня. Власне, в районі 145 опори з боку Краснодарського краю було видно стовп диму та згодом стало відомо про пошкодження. Рух переправою було призупинено.
Як пишуть ЗМІ, у лише період від 3 до 5 вересня окупантам вдалось трохи "залатати" Кримський міст. Журналісти навели як доказ супутникові знімки, з яких зрозуміло, що, схоже, росіяни встановили проліт на місці дірки.
Росіяни "залатали" Кримський міст: дивіться підтвердження від "Радіо Свобода"
Більше про вибухи на переправі
- У Служби безпеки України підтвердили, що це була їхня спецоперація та Військово-морських сил нашої держави. Завдали удару по мосту 17 липня морські дрони.
- Вперше вибухи на переправі лунали 8 жовтня 2022 року. Це також була спецоперація СБУ. Однак того разу в хід пішла вибухівка, замаскована під рулони плівки.
- За словами голови Служби безпеки, цей міст є законною ціллю для України. Разом з тим варто розуміти, що наша держава здійснювала відповідні операції без допомоги західних партнерів.