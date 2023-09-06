Поставили переправу загарбники, що сполучає поки окуповану Керч та материкову частину Росії, ще у 2018 році. Від початку повномасштабного вторгнення на ній декілька разів лунали вибухи, що спричиняли чималі пошкодження.

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Окупанти "ремонтують" Кримський міст

Востаннє "щось сталося" на мосту 17 липня. Власне, в районі 145 опори з боку Краснодарського краю було видно стовп диму та згодом стало відомо про пошкодження. Рух переправою було призупинено.

Як пишуть ЗМІ, у лише період від 3 до 5 вересня окупантам вдалось трохи "залатати" Кримський міст. Журналісти навели як доказ супутникові знімки, з яких зрозуміло, що, схоже, росіяни встановили проліт на місці дірки.

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Зверніть увагу! Проліт в цьому контексті – це відстань між опорними конструкціями, на які спираються колії мостових кранів. Так звана "влада" Криму підтверджувала, що один з прольотів на Кримському мості просто-таки провалився внаслідок атаки.

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