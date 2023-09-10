Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону розповіла, що Кримський міст зазнав суттєвих пошкоджень, які росіяни не можуть усунути в повному обсязі. Водночас ворог ще намагається використати конструкцію, щоб поповнити резерви на Запорізькому та Херсонському напрямках.
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Росіяни самі зменшують логістичні можливості мосту
Гуменюк також розповіла, що через постійні загрози росіяни часто перекривають рух через Кримський міст. Таким чином вони самі створюють для себе проблему та значно обмежують логістичні можливості конструкції.
По-перше, мосту залишилося дуже мало часу, пам'ятаємо, що конструкція зайва. По-друге, там дуже суттєві пошкодження та загрози неминучі,
– сказала Гуменюк.
За словами Гуменюк, сама наявність потреби перекидання резервів у Херсонську та Запорізьку області говорить про результативну роботу Збройних сил України.
Ворог намагається відновлювати свої втрати, однак новоприбулі російські солдати не знають географії регіону. Українські військові навчились використовувати це на свою користь.
Кримський міст пошкоджено: останні новини
- Російські окупанти дуже нервують через "бавовну", яка час від часу трапляється поблизу чи на самому Кримському мосту. Вони усіма силами намагаються вберегти свою незаконну конструкцію. Конструкція Кримського мосту сама по собі вже невитривала, розповіла Наталія Гуменюк. Вона не може справитися з тим навантаженням, яке йде навіть в умовах економії. Тому російські окупанти систематично перекривають рух для транспортних засобів. А також намагаються "захистити" міст.
- Російським загарбникам вночі 2 вересня примарилася якась "атака невідомими безпілотниками" на сумнозвісний Кримський міст, що в окупованій Керчі. Таким чином окупанти намагаються пояснити, чому не можна використовувати цей мостовий перехід у воєнних цілях. Наталія Гуменюк зазначила, що конструкція Кримського мосту на анексованому Росією півострові є зайвою. Тому, за її словами, окупанти намагаються "вгадати час, коли це стане абсолютно всім очевидним".
- Кирило Буданов розповів, що Україні звісно ж знає, як Росія охороняє Кримський міст. За словами очільника української розвідки, ситуація така, що багато представників окупаційної "влади" вивезли родини з Криму і не повернули їх на півострів.