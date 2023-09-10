Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону розповіла, що Кримський міст зазнав суттєвих пошкоджень, які росіяни не можуть усунути в повному обсязі. Водночас ворог ще намагається використати конструкцію, щоб поповнити резерви на Запорізькому та Херсонському напрямках.

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Росіяни самі зменшують логістичні можливості мосту

Гуменюк також розповіла, що через постійні загрози росіяни часто перекривають рух через Кримський міст. Таким чином вони самі створюють для себе проблему та значно обмежують логістичні можливості конструкції.

По-перше, мосту залишилося дуже мало часу, пам'ятаємо, що конструкція зайва. По-друге, там дуже суттєві пошкодження та загрози неминучі,

– сказала Гуменюк.

За словами Гуменюк, сама наявність потреби перекидання резервів у Херсонську та Запорізьку області говорить про результативну роботу Збройних сил України.

Ворог намагається відновлювати свої втрати, однак новоприбулі російські солдати не знають географії регіону. Українські військові навчились використовувати це на свою користь.

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