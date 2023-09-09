Зокрема, створюють загородження та посилюють протиповітряну оборону. Детальніше про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

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Операція "зберегти міст"

Конструкція Кримського мосту сама по собі вже невитривала, наголосила Наталія Гуменюк. Вона не може справитися з тим навантаженням, яке йде навіть в умовах економії. Тому російські окупанти систематично перекривають рух для транспортних засобів. А також намагаються "захистити" міст.

"Постійно там посилюють заходи протиповітряної оборони і намагаються облаштувати ті самі бонові загородження різного ступеню щільності. Тобто притоплюючи баржі, пороми, намагаються створити металеве загородження, яке, за їх міркуваннями, має захистити від морських дронів", – розповіла речниця.

Наталія Гуменюк про дії росіян біля Кримського мосту: дивитись відео

Щодо протиповітряної оборони, то географія місцевості досить складна для її встановлення і забезпечення прикриття з різних боків. Тому самі об'єкти ППО можуть бути цілями для ураження.

Тому в них (росіян – 24 Канал) багато задач з кількома невідомими: вони не знають звідки, коли і скільки прилетить. Вони дуже нервуються,

– наголосила Наталія Гуменюк.

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