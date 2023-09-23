Во время интервью главу украинской разведки спросили, будет ли Украина снова атаковать Крымский мост и как на это отреагирует Владимир Путин. В ответ глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что российский диктатор не сможет этому помешать.
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Что сказал Буданов о Крымском мосте
Главный украинский разведчик отметил, что ВСУ регулярно бьют и будут бить по Крымскому мосту.
Вопрос не в том, будем ли мы атаковать или не будем. Мы это делаем регулярно, потому доведем дело до конца. Это только вопрос времени,
– сказал он.
По мнению Буданова, после ударов ВСУ по Крымскому мосту Путин просто опять расстроится. Он считает, что российский диктатор ничего не сможет сделать в ответ.
Что говорят эксперты о Крымском мосте
- Военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии 24 Каналу недавно отметил, что для деоккупации Крыма нужно разрушить переправу, которую оккупанты незаконно построили в Керченском проливе. Уничтожение Крымского моста лишит захватчиков устойчивой логистики.
- Ранее военный обозреватель Давид Шарп поставил под сомнение эффективность дымовых завес россиян на Крымском мосту. По его словам, таким образом можно закрыть цель только от примитивных головок самонаведения, где визуальный фактор действует на самом простом уровне. А против боеприпасов со спутниковой наводкой это не поможет.
- Напомним, военный эксперт Юрий Федоров заявил о необходимости выведения из строя Крымского моста хотя бы на несколько месяцев или даже недель. Тогда у захватчиков начнутся проблемы с перевозкой оснастки, что станет большой поддержкой для ВСУ.