Во время интервью главу украинской разведки спросили, будет ли Украина снова атаковать Крымский мост и как на это отреагирует Владимир Путин. В ответ глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что российский диктатор не сможет этому помешать.

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Что сказал Буданов о Крымском мосте

Главный украинский разведчик отметил, что ВСУ регулярно бьют и будут бить по Крымскому мосту.

Вопрос не в том, будем ли мы атаковать или не будем. Мы это делаем регулярно, потому доведем дело до конца. Это только вопрос времени,

– сказал он.

По мнению Буданова, после ударов ВСУ по Крымскому мосту Путин просто опять расстроится. Он считает, что российский диктатор ничего не сможет сделать в ответ.

Что говорят эксперты о Крымском мосте