Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, если вывести Крымский мост из строя хотя бы на несколько месяцев или даже недель, это будет большая помощь ВСУ.

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Большая поддержка для ВСУ

Юрий Федоров считает, что у украинских военных есть средства, которые могут уничтожить или хотя бы повредить Крымский мост. В октябре 2022 года произошел взрыв на мосту. Если произойдет новый, то выведет мост из строя на несколько месяцев.

Поэтому даже если на время железнодорожная линия будет выведена из строя, это очень большая поддержка ВСУ. К примеру, если удастся подорвать одну из опор моста, это будет очень серьезно. Чтобы восстановить опору, нужно построить ее заново. Там множество сложностей. Восстановить пролет, который опрокинулся в воду, легче, но все равно требует времени,

– объяснил он.

Федоров об ударах по Крымскому мосту: смотрите видео

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