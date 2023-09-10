Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, если вывести Крымский мост из строя хотя бы на несколько месяцев или даже недель, это будет большая помощь ВСУ.
Читайте также У Крымского моста осталось очень мало времени, – Гуменюк
Большая поддержка для ВСУ
Юрий Федоров считает, что у украинских военных есть средства, которые могут уничтожить или хотя бы повредить Крымский мост. В октябре 2022 года произошел взрыв на мосту. Если произойдет новый, то выведет мост из строя на несколько месяцев.
Поэтому даже если на время железнодорожная линия будет выведена из строя, это очень большая поддержка ВСУ. К примеру, если удастся подорвать одну из опор моста, это будет очень серьезно. Чтобы восстановить опору, нужно построить ее заново. Там множество сложностей. Восстановить пролет, который опрокинулся в воду, легче, но все равно требует времени,
– объяснил он.
Федоров об ударах по Крымскому мосту: смотрите видео
Крымский мост: последние новости
- Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что Крымский мост получил серьезные повреждения, которые россияне не могут устранить в полном объеме. Россияне пытаются сохранить конструкцию, однако, вероятно, ей осталось не так много времени.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что недавно по незаконной переправе, вероятно, ударила одна из модификаций отечественной ракеты "Нептун". По словам Данилова, ракета "Нептун" может иметь и какие-нибудь другие модификации.
- Россия затапливает баржи и паромы в районе Крымского моста, чтобы оградить его от атак Украины. Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук посоветовал оккупантам учесть уроки истории и повторить тактику одного из их адмиралов и затопить сразу весь Черноморский флот.