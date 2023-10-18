Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Канала, что до Крымского моста эти ракеты не получат. Для этого ВСУ требуются ATACMS в модификации М39А1 с дальностью до 300 километров.
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"Возможно, ракеты М39 долетят только до севера Крыма в районе Джанкоя. А до Керченского моста, к югу Крыма эти ракеты не достанут. Туда нужны ракеты М39А1 с дальностью до 300 километров", – объяснить он.
Получит ли Украина ракеты М39А1
Роман Свитан отметил, что Украина просила у США ракеты ATACMS в модификации М39А1 с дальностью до 300 километров. Получат ли ВСУ эти ракеты, будет зависеть от политической ситуации и действий России, в том числе.
То, что сейчас делают россияне в районе Авдеевки, Луганска. В США боялись таких действий, поэтому вероятнее всего было принято решение о передаче ATACMS. Далее будет зависеть от развития ситуации,
– допустил полковник ВСУ в запасе.
В Крыму расположены аэродромы, которые могут напрямую использовать российские оккупанты. Их нужно держать под оперативным контролем, чтобы враг не мог двигаться в сторону Херсонского и Запорожского направлений. По мнению военного эксперта, Украина получит ATACMS с дальностью до 300 километров.
Свитан о ракетах ATACMS: смотрите видео
Украина получила ATACMS: главное
- В ночь на 17 октября Украина нанесла удачных ударов по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске. Западные СМИ написали, что ВСУ впервые использовали против российских войск дальнобойные ракеты ATACMS, которые тайно передали США накануне.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты ATACMS. Впоследствии в Белом доме подтвердили, что США передали нашему государству ATACMS с дальностью действия до 165 километров.
- Издание Politico написало, что решение о предоставлении ATACMS для Украины было принято еще 30 августа, Киев получил их в рамках пакета военной помощи от 21 сентября. Поставку этих ракет держали в секрете, чтобы Россия не успела переместить склады техники за пределы, куда летят ATACMS.