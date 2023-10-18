Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Канала, что до Крымского моста эти ракеты не получат. Для этого ВСУ требуются ATACMS в модификации М39А1 с дальностью до 300 километров.

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"Возможно, ракеты М39 долетят только до севера Крыма в районе Джанкоя. А до Керченского моста, к югу Крыма эти ракеты не достанут. Туда нужны ракеты М39А1 с дальностью до 300 километров", – объяснить он.

Получит ли Украина ракеты М39А1

Роман Свитан отметил, что Украина просила у США ракеты ATACMS в модификации М39А1 с дальностью до 300 километров. Получат ли ВСУ эти ракеты, будет зависеть от политической ситуации и действий России, в том числе.

То, что сейчас делают россияне в районе Авдеевки, Луганска. В США боялись таких действий, поэтому вероятнее всего было принято решение о передаче ATACMS. Далее будет зависеть от развития ситуации,

– допустил полковник ВСУ в запасе.

В Крыму расположены аэродромы, которые могут напрямую использовать российские оккупанты. Их нужно держать под оперативным контролем, чтобы враг не мог двигаться в сторону Херсонского и Запорожского направлений. По мнению военного эксперта, Украина получит ATACMS с дальностью до 300 километров.

Свитан о ракетах ATACMS: смотрите видео

Украина получила ATACMS: главное