По сути, OSINT-исследователь HI Sutton выложил в сеть очередной спутниковый снимок. Благодаря ему можно увидеть, что вблизи Крымского моста предпринимается попытка как-то защититься от атак со стороны Украины.

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Оккупанты строят "новые барьеры"

Напоминаем, что Крымский мост – незаконная застройка, которую Украина имеет право уничтожить. И это прекрасно понимает враг, пытаясь уберечь объект от морских дронов, которые в последнее время не дают врагу выдохнуть.

Инженерные работы на западном подходе к Керченскому мосту, соединяющему Россию с Крымом. Кран или земснаряд (в высоком разрешении не видел),

– пишет он.



У Крымского моста враг строит новые барьеты против морских дронов / Спутниковый снимок

Проведение соответствующих работ может свидетельствовать о том, что оккупанты пытаются обустроить барьерную защиту. Что-то подобное русские захватчики уже делают вдоль моста, чтобы оградить его от морских дронов.

Враг отводит свои суда от Крыма

Собственно, в последнее время оккупанты продолжают отводить свои суда вглубь России. Их перебазируют с временно оккупированного полуострова Крым в Новороссийск.

Спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона отметил, что на безопасность это особо не повлияет. А все потому, что те же "Калибры" враг может в дальнейшем запускать. В то же время у наших военных будет больше времени на реагирование, если враг будет совершать атаки.

Автоматически напрашивается вопрос, сможем ли мы доставать российские суда в Новороссийске. По словам Плетенчука, говорится о закрытом бассейне, врагу "деться некуда". А это значит, что корабли врага будут целями для Украины, пока не будут поражены.

Конечно, отвод судов в определенной степени может усложнить процесс их уничтожения. Впрочем, сам факт, что российским захватчикам пришлось завести свои корабли в пункты базирования, можно считать достаточно существенным результатом.