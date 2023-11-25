Там показали, що під час атаки не все пройшло ідеально. Наприклад, дрон Sea Baby пройшов прямо між опорами мосту, тому довелося його оперативно перенаправляти.

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Емоції СБУ були неймовірні

Як розповіли службовці Служби безпеки України, за 5 – 7 хвилин перший український дрон вже був біля мосту. Коли він пройшов між опорами, оператору одразу дали вказівку на розворот і на атаку автомобільної частини. Стався перший вибух. Він викликав справжній вибух емоцій у працівників СБУ.

Всі ж чоловіки, вони трошки хлопці, трошки діти. Всі почали скакати, обніматися, радіти – ура, ми перемогли,

– ділиться бригадний генерал з позивним "Хантер".

Вперше за історію морських боїв вдалося вразити такий об'єкт таким способом. Однак реакцію росіян побачити не вдалося – перший дрон знеструмив незаконну забудову. Прямо в цей час по мосту мчав потяг. Першою вказівкою було наздогнати локомотив та вдарити опору під ним.

Однак він рухався з Криму, тому, скоріше за все, був пустим. Тому СБУ повернулися до попередніх завдань. Коли другий дрон досягнув своєї цілі, ніхто не стримував свої емоції, місія завершена. Це було справжнє військове щастя.

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