Разом із Силами оборони спецпризначенці СБУ не дали ворогу можливості перерізати єдину логістичну артерію до Бахмута, і у такий спосіб зупинили його просування до інших міст. Про це у документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги" розповів глава Служби безпеки України Василь Малюк.

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Найкращі з 2014 року

У складі СБУ Центр спеціальних операцій "А" існує з 2014 року. Саме з цього часу снайпери СБУ є найкращими.

Це ті, хто жалить голкою прямо в серце. Це унікальна й філігранна робота. Вони дістають топових негідників з реально великих дистанцій. І вони це роблять постійно, стало, ефективно,

– стверджує глава СБУ.

До війни "наші козаки" були чемпіонами світу зі снайпінгу, розповідає Малюк. А після початку повномасштабного вторгнення вони працюють на найгарячіших локаціях і виконують надскладні завдання.

Битва за фортецю Бахмут

Так, снайпери ЦСО "А" брали участь в одній із найпотужніших битв весняної кампанії 2023 року – за фортецю Бахмут. Зокрема, спільно із Силами оборони вони утримували "Дорогу життя" – єдиний шлях, яким можна було постачати підкріплення українським захисникам Бахмута.

У складі малих тактичних груп наші снайпери прикривали військових на тому напрямку,

— сказав Малюк.

Снайпери із ЦСО "А" СБУ поділилися спогадами, як ліквідовували окупантів під Бахмутом.

Зазвичай снайпери виходять на позицію і можуть до 5 днів спостерігати, аби потім зробити 1-2 результативні постріли. А тут за ніч ми з однієї гвинтівки висаджували по 30 пострілів,

– розповів один із них.

Посилення снайперів FPV-дронами

За словами Малюка, спецпризначенці СБУ були одними з перших, хто почав використовувати FPV-дрони для бойової роботи. Як зазначив голова СБУ, його спецпризначенці – лідери по кількості знищеної бронетехніки за допомогою ударних безпілотників. Так, одна з груп СБУ за чотири бойових виходи повністю знищила 79 одиниць техніки.

Зверніть увагу! У першому фільмі циклу "СБУ. Спецоперації перемоги" Василь Малюк розповів деталі підготовки операцій ударів по Кримському мосту. Зокрема, голова розвідки згадав першу атаку 8 жовтня 2022 року та другу 17 липня. Вперше міст підірвали за допомогою вантажівки з вибухівкою, а вдруге використали морські дрони.