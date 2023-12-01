Вместе с Силами обороны спецназовцы СБУ не дали врагу возможности перерезать единую логистическую артерию в Бахмут, и таким образом остановили его продвижение в другие города. Об этом в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы" рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

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Лучшие с 2014 года

В составе СБУ Центр специальных операций "А" существует с 2014 года. Именно с этого времени снайперы СБУ являются лучшими.

Это те, кто жалит иглой прямо в сердце. Это уникальная и филигранная работа. Они достают топовых негодяев на реально больших дистанций. И они это делают постоянно, эффективно,

– утверждает глава СБУ.

До войны "наши козаки" были чемпионами мира по снайпингу, рассказывает Малюк. А после начала полномасштабного вторжения они работают на самых горячих локациях и выполняют сверхсложные задачи.

Битва за крепость Бахмут

Так, снайперы ЦСО "А" СБУ участвовали в одном из самых мощных сражений весенней кампании 2023 года – за крепость Бахмут. В частности, совместно с Силами обороны они удерживали "Дорогу жизни" – единственный путь, которым можно было поставлять подкрепление украинским защитникам Бахмута.

В составе малых тактических групп наши снайперы прикрывали военных на том направлении.

– рассказал Малюк.

Снайперы из ЦСО "А" СБУ поделились воспоминаниями, как ликвидировали оккупантов под Бахмутом.

Обычно снайперы выходят на позицию и могут до 5 дней наблюдать, чтобы затем произвести 1-2 результативных выстрела. А тут за ночь мы с одной винтовки высаживали по 30 выстрелов,

– рассказал один из них.

Усиление снайперов FPV-дронами

По словам Малюка, спецназовцы СБУ были одними из первых, кто начал использовать FPV-дроны для боевой работы. Как отметил глава СБУ, его спецназовцы – лидеры по количеству уничтоженной бронетехники с помощью ударных беспилотников. Так, одна из групп СБУ за четыре боевых выхода полностью уничтожила 79 единиц техники.

Обратите внимание! В первом фильме цикла "СБУ. Спецоперации победы" Василий Малюк рассказал подробности подготовки операций ударов по Крымскому мосту. В частности, глава разведки упомянул первую атаку 8 октября 2022 года и вторую 17 июля. В первый раз мост взорвали с помощью грузовика со взрывчаткой, а второй раз использовали морские дроны.