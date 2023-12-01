Оккупанты прибегают к штурмам по всей линии в зоне ОСУВ "Хортица". Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо, передает 24 Канал.

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Что происходит на Лимано-Купянском направлении

По словам Фитьо, на Лимано-Купянском направлении враг получил отпор и уменьшил количество атак по сравнению с предыдущим периодом. Тем не менее, семь вражеских атак отразили Силы обороны на Купянском и шесть – на Лиманском направлениях.

За последние сутки боевые действия происходили в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Стельмаховка, Серебрянское лесничество.

Оккупанты продолжают использовать ударно-бомбардировочную авиацию и геликтраты. Кроме того, враг сбрасывает на украинские позиции фугасные авиационные бомбы. Это касается района Серебрянского лесничества. Также россияне интенсивно применяют дроны-камикадзе.

24 беспилотника враг использовал на Лимано-Купянском направлении и нанес 694 артиллерийских удара.

В то же время, день выдался удачным для ликвидации оккупантов. 344 россиян вернутся домой в черных мешках. Силы обороны уничтожили 60 образцов военной техники. Среди нее – 5 танков и 5 ББМ.

На Бахмутском направлении тоже горячо

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 28 вражеских атак.

Боевые действия происходили в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки. Противник 560 раз бил по позициям Сил обороны и использовал 25 дронов. Нашим военным удалось подбить один танк и боевую бронированную машину.

Справка: Владимир Зеленский заявил, что с началом зимы война вступила в новую фазу. Морозы и бесплодные поля делают солдат более уязвимыми. Кроме того, с наступлением холодов возросла угроза российских ударов по энергетической и критической инфраструктуре Украины.