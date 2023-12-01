Россияне используют для ударов по Украине около 300 самолетов. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Смотрите также Не из-за политики: почему США могли отложить передачу Украине дальнобойных авиабомб

Более тысячи

По словам Игната, страна-агрессорка имеет полторы тысячи самолетов и вертолетов стратегической авиации.

Речь идет о:

Ту-22 М3

Ту-95

Ту-60

Су-24

Миг-29

Су-30

Су-27

Су-34

Су-35

Су-25

Вертолеты: Ка-52, Ми-24, Ми-28 и другие.

Впрочем, отмечает военный, группировка, которую враг применяет непосредственно для атак по Украине, не столь велика. Это около 300 самолетов, сосредоточенных на 30 – 40 аэропортах в Беларуси, России и на оккупированных территориях.

Из Беларуси боевые самолеты редко, но все еще вылетают. В России практически в каждом городе есть военный аэродром, в Крыму – примерно пять аэродромов.

ВСУ бьют по скоплениям вражеской авиации

Наши защитники активно работают над тем, чтобы уменьшить количество воздушной силы у врага.

Тву, в ночь на 17 октября украинские военные нанесли удары по аэродромам в районе временно оккупированных Бердянска и Луганска. Впоследствии в ССО заявили, что было уничтожено 9 вертолетов врага, а десятки оккупантов отправились домой в черных мешках.

По словам аналитиков, в результате ударов было уничтожено 7 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и два вертолета Ми-8. Кроме этого, получили повреждения еще 15 вражеских вертолетов – 8 единиц Ка-52 и еще 7 Ми-8.

По состоянию на 1 декабря с начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 323 самолета и 324 вертолета противника.