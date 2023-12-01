Это решение не является политическим. Ведущий азербайджанский военный аналитик, аналитик центра STEM Агиль Рустамзаде прояснил 24 Каналу, что здесь вопрос в технической способности.

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Поставки GLSDB

По словам Агиля Рустамзаде, это вынужденное техническое испытание. Компания Boeing, которая вместе с компанией SAAB занимается производством GLSDB, не добилась прямых результатов на испытаниях. То есть, эта бомба пока не совсем готова к военной эксплуатации и проблема именно в этом.

Отметим, что GLSDB – это малогабаритные высокоточные боеприпасы. Они могут поражать цели на расстоянии до 150 км. Для наведения бомбы используется, в частности, спутниковая система позиционирования GPS.

Как отмечает Reuters, Украине нужны GLSDB, чтобы дополнить ограниченное количество ракет ПТРК ATACMS с тем же радиусом действия в 160 километров, которые предоставили США. Таким образом, наши защитники смогут бить по вражеских целях на расстояние вдвое больше, сравнивая с используемыми сейчас ракетами.

Агиль Рустамзаде о поставках Украине оружия: смотреть видео

В то же время военный аналитик считает, что ситуация меняется и поставка оружия и боеприпасов будет увеличиваться. Но здесь есть нюанс.

Война (России против Украины – 24 Канал) – первая в 21 веке, которая происходит на стыке революций в военном деле. Никто не был готов к тому, что на поле боя будут доминировать дроны-камикадзе. Соответственно на Западе эффективные противодроновые системы только разрабатываются,

– отметил он.

По меньшей мере, на полноценную разработку нужно до трех лет и тогда, вероятно, эти системы могут предоставить Украине в необходимом количестве. Дроны же и дальше будут становиться эффективным средством поражения на поле боя.

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