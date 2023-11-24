Основатель ОО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный перечислил 24 Каналу две возможные модификации HIMARS. По его словам, это может быть установка для дальнобойных ракет GLSDB или ATACMS.

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"Тех HIMARS, что у нас есть, хватает, чтобы покрывать всю линию фронта. С большой вероятностью, этот HIMARS приехал для чего-то нового", – подчеркнул Нарожный.

HIMARS для GLSDB

Из открытых источников известно, что Пентагон законтрактовал ракеты GLSDB – это планирующая бомба малого диаметра весом 100 килограммов. В нее поставили систему управления и ракетный двигатель. Сообщают, что дальность достигает свыше 150 километров.

Главный момент – она очень дешевая. Я думаю, что речь идет о 100 тысячах долларов примерно. Ракета GMLRS, которую мы теперь используем, стоит 170–180 тысяч долларов,

– заметил Нарожный.

Теперь враг отодвигает всю свою логистику на 100–120 километров от линии фронта, чтобы Силы обороны не могли достать HIMARS ни при каких условиях. А с GLSDB придется прятать на расстояние 180–200 километров. Это очень усложнит логистику и управление войсками.

HIMARS для ATACMS

В The Wall Street Journal сообщали, что в HIMARS внесли специальные модификации, не позволяющие стрелять по территории России. Поэтому существует вероятность того, что Украине передали специальный HIMARS, с которого можно запускать ATACMS с дальностью 300 километров.

Если так, то это действительно изменит ход войны. Если это будет 50–100 штук, то с таким количеством мы можем уничтожить все склады, логистические центры, мосты, пункты управления. Это переломит хребет войны,

– констатировал Нарожный.

По мнению военного эксперта, тогда следует начать с авиации и ПВО врага, а также Крымского моста.

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