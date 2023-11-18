Американский лидер в начале материала подчеркнул, что мир стоит перед точкой перегиба. И выбор, который будет сделан, реагируя на войну в Украине и на Ближнем Востоке, будет определять направление будущего для следующих поколений.
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Сравнил Путина и ХАМАС
Джо Байден в колонке написал, что и Путин и ХАМАС борются за то, чтобы соседнюю демократию стереть с лица земли. Президент США отметил, что и Путин, и ХАМАС надеются разрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию, а также воспользоваться беспорядком, который это спровоцирует.
Америка не может и не позволит этому произойти. Ради наших собственных интересов национальной безопасности – и ради блага всего мира,
– подчеркнул он.
Американский лидер подчеркнул, что США – важнейшая нация, и что они сплачивают союзников и партнеров в противостоянии агрессорам и достижении прогресса на пути к светлому, мирному будущему. Он добавил, что мир ожидает от американцев решение проблем современности. И что это обязанность лидера и что США будут лидером.
Потому что если мы отойдем от сегодняшних вызовов, риск конфликтов может распространиться, а затраты на их разрешение будут только расти. Мы не позволим этому произойти,
– подчеркнул Байден.
Президент США добавил, что американцы не могут стоять в стороне, "когда ненависть поднимает голову". Он отметил, что в момент такого количества насилия и страданий – в Украине, Израиле, Газе и многих других местах – трудно представить, что возможно нечто другое.
Впрочем, он подчеркнул, что американцы никогда не должны забывать урок, который усваивали снова и снова на протяжении истории страны: "из большой трагедии и потрясений может получиться огромный прогресс, больше надежды, больше свободы, меньше гнева, меньше недовольства, меньше войны".
Мы не должны терять нашу решимость в достижении этих целей, потому что именно сейчас наиболее нужны четкое видение, великие идеи и политическое мужество. Это стратегия, которую моя администрация будет продолжать реализовывать – на Ближнем Востоке, в Европе и во всем мире,
– добавил Байден.
Он подчеркнул, что каждый шаг, который американцы предпримут на пути к будущему, – прогресс, который сделал мир более безопасным, а США – более защищенным.
Этой колонки от Джо Байдена не могло быть. Но он вынужден был достучаться до американцев на фоне "зрады", которую разгоняют западные СМИ, в том числе работающие в США. Вот несколько примеров того, что пишут о войне в Украине и контрнаступлении.
Западные СМИ разгоняют "зраду"
- К примеру, в The Economist несколькими днями ранее была написана статья с громким заголовком. Он кричит, что война России против Украины может занять до 5 лет. И в ней ссылаются на объясняющих западных чиновников, откуда взялась эта цифра.
- А еще раньше появилась статья в The New York Times. В ней вообще пишут о "расколе между Зеленским и Залужным". В своем материале мы объяснили, что с этой публикацией не так.
- Еще раньше Владимир Зеленский попал на первую полосу Time. В этой статье журналиста Саймона Шустера утверждается, что в победу над Россией верит только президент Украины. И что эта вера будто не дает нашему государству начать переговоры с Кремлем после "неудачи" в летнем наступлении.
- К слову, свое возмущение по поводу этогоу материала выразил также политолог и военный Кирилл Сазонов. Он отметил, что наши защитники не отчаялись в победе над российской агрессией. Более того, подобные вбросы он называет частью пропаганды Кремля.