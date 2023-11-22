Об этом заявила представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх во время брифинга. Доказательством тому является стенограмма, опубликованная на официальном сайте ведомства.

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Что случилось

Дело в том, что недавно на ABCNews вышла статья, в которой говорилось сокращение поставок вооружения Украине от стран Запада осложнилось из-за войны на Ближнем Востоке.

Я бы не согласилась с этим утверждением. Мы смогли обеспечить Украину всем необходимым во время ее контрнаступления и продолжим снабжать тем, что ей нужно, по мере вхождения в зиму,

– заявила представительница Пентагона.

Более того, в ведомстве подчеркнули, что США могут одновременно поддержать и Израиль, чтобы тот защитил себя в войне с ХАМАС и Украину.

В то же время, Сингх призвала Конгресс США помочь Пентагону, потому что это единственный способ продолжить поддержку.

К слову, президент Владимир Зеленский тоже предварительно заметил, что смещение фокуса на Ближний Восток замедлило поставки артиллерийских снарядов в Украину.

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