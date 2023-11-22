Об этом заявила представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх во время брифинга. Доказательством тому является стенограмма, опубликованная на официальном сайте ведомства.
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Что случилось
Дело в том, что недавно на ABCNews вышла статья, в которой говорилось сокращение поставок вооружения Украине от стран Запада осложнилось из-за войны на Ближнем Востоке.
Я бы не согласилась с этим утверждением. Мы смогли обеспечить Украину всем необходимым во время ее контрнаступления и продолжим снабжать тем, что ей нужно, по мере вхождения в зиму,
– заявила представительница Пентагона.
Более того, в ведомстве подчеркнули, что США могут одновременно поддержать и Израиль, чтобы тот защитил себя в войне с ХАМАС и Украину.
В то же время, Сингх призвала Конгресс США помочь Пентагону, потому что это единственный способ продолжить поддержку.
К слову, президент Владимир Зеленский тоже предварительно заметил, что смещение фокуса на Ближний Восток замедлило поставки артиллерийских снарядов в Украину.
Главное о помощи от США
- Ранее в Белом доме заявили, что около 96% помощи, выделенной США для Украины, уже использовано. Минобороны страны имеет примерно до 1,1 миллиарда долларов для пополнения запасов к зиме.
- Еще в октябре президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос более чем на 105 миллиардов оборонной помощи, который предусматривает 61,4 миллиарда долларов помощи Украине и 14,3 миллиарда помощи Израилю.
- Байден призвал Конгресс проголосовать за обе инициативы. До сих пор Конгресс не поддержал этот запрос.