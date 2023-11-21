Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что проблема не в Украине. Наряду с нашим государством есть также Израиль, Тайвань, Армения и другие государства, ожидающие помощи. Но этот процесс затягивается.

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В чем проблема

Как подчеркнул Саакян, проблема не в Украине. Основная причина этого – изоляционизм в США. Эти идеи исповедуют не только трамписты, но и некоторые другие группы.

Проблема не в нас. Проблема – внутри США. Изоляционизм представлен прежде всего трампистской группой. Но не только ею. Есть такие и среди демократов. Просто у последних эта ниша более маргинальна. Тренд на американских улицах оказывает влияние на американскую политику,

– сказал Саакян.

Периодически и Украина, и другие партнеры Соединенных Штатов будут ощущать этот негативный контекст. Ведь вопрос о помощи стал внутриполитической картой на избирательном процессе США.

Обратите внимание! С начала полномасштабной войны Соединенные Штаты выделили для Украины около 70 миллиардов долларов.

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Стратегически поддержка Украины среди американских властей есть. Но сейчас идет определенное политиканство и попытки сформировать нужную повестку дня, актуализировать месседжи перед выборами. Они и приводят к таким ситуациям.

Я настроен сдержанно оптимистично. В период между Днем благодарения (23 ноября) и Рождеством (25 декабря) высока вероятность, что бюджет таки примут. Это в контексте поддержки Украины и других партнеров. К тому моменту ключевые "политические копья" будут сломаны и отыграны,

– считает Саакян.

Военная помощь Украине: коротко