В то же время, в этом пакете не предусмотрена финансовая помощь Украине. За нее конгрессмены будут голосовать отдельно.

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В США одобрили временное финансирование правительства

Журналисты отметили, что Палата представителей одобрила законопроект, предложенный спикером Майком Джонсоном, о финансировании правительства США. Он был принят на двухпартийной основе.

В частности, "за" выступили 336 конгрессменов, 209 из которых были республиканцами. В то же время "против" проголосовали 95 американцев, 93 из которых были республиканцами, а 2 – демократы.

Следует отметить, что эта инициатива не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине. Теперь новое финансирование правительства должно будет одобрить Сенат до 17 ноября.

Так, журналисты подчеркнули, что двухэтапный план продолжает финансирование до 19 января для военного строительства, дела ветеранов, нужды транспорта, жилья и министерства энергетики. Все остальное в правительстве будет финансироваться до 2 февраля 2024 года.

Байден подпишет законопроект, если он пройдет через Сенат

Чиновник Белого дома, пожелавший остаться анонимным, заявил, что президент Джо Байден готов подписать законопроект о государственном финансировании, если его примет Сенат.

В то же время, чиновник призвал республиканцев Палаты представителей отказаться от "экстремальных, партийных законопроект об ассигнованиях".

Заглядывая заранее, республиканцы Палаты представителей должны прекратить тратить время на крайние партийные законопроект об ассигнованиях, нарушающих двухпартийное соглашение, на фоне быстро работающих с демократами над законопроектом об ассигнованиях на целый год,

– сказал он.

Чиновник подчеркнул, что Конгресс должен рассмотреть насущные потребности национальной безопасности и внутренние потребности, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ, WIC (Специальная дополнительная программа питания для женщин, младенцев и детей) и другие важные приоритеты, которые должны иметь поддержку обеих партий.

Ранее Джонсон выдвигал свой пакет помощи Украине