Водночас у цьому пакеті не передбачена фінансова допомога Україні. За неї конгресмени голосуватимуть окремо.

Цікаво Є позитив для України: як криза у США впливає на політиків у Європі

У США схвалили тимчасове фінансування уряду

Журналісти зазначили, що Палата представників схвалила законопроєкт, який запропонував спікер Майк Джонсон, про фінансування уряду США. Його ухвалили на двопартійній основі.

Зокрема, "за" виступили 336 конгресменів, 209 з яких були республіканцями. Водночас "проти" проголосували 95 американців, 93 з яких були республіканцями, а 2 – демократи.

Варто зазначити, що ця ініціатива не передбачає додаткової допомоги Ізраїлю чи Україні. Тепер нове фінансування уряду повинен буде схвалити Сенат до 17 листопада.

Так, журналісти підкреслили, що двоетапний план продовжує фінансування до 19 січня для військового будівництва, справи ветеранів, потреби транспорту, житла та міністерства енергетики. Все решта в уряді буде фінансуватися до 2 лютого 2024 року.

Байден підпише законопроєкт, якщо він пройде через Сенат

Чиновник Білого дому, який побажав лишитися анонімним, заявив, що президент Джо Байден готовий підписати законопроєкт про державне фінансування, якщо його прийме Сенат.

Водночас чиновник закликав республіканців Палати представників відмовитися від "екстремальних, партійних законопроєкт про асигнування".

Заглядаючи наперед, республіканці Палати представників повинні припинити витрачати час на крайні партійні законопроєкт про асигнування, які порушують двопартійну угоду, і натомість швидко працювати з демократами над законопроєктом про асигнування на цілий рік,

– сказав він.

Чиновник підкреслив, що Конгрес також має розглянути нагальні потреби національної безпеки та внутрішні потреби, включаючи фінансування Ізраїлю, України, гуманітарну допомогу, безпеку кордонів, WIC (Спеціальна додаткова програма харчування для жінок, немовлят та дітей) та інші важливі пріоритети, які повинні мати підтримку обох партій.