К тому же, американский глава ожидает от Конгресса принятия его объединенного запроса о помощи Украине и Израилю. Речь идет о пакете в размере 106 миллиардов долларов США.

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Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Байден не воспринимает альтернативных инициатив финансовой помощи, таких как поддержка Израиля путем ассигнований Налоговой службы США.

Президент наложит вето на законопроект с помощью только Израиля,

– заметил он.

Кирби также отметил, что запрос американского руководителя в Конгресс в размере 106 миллиардов долларов содержит четыре "действительно критически важные насущные потребности национальной безопасности". Ведь инициатива объединяет поддержку Израиля, Украины, обеспечение интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе и безопасность на границе с Мексикой.

"Все четыре (потребности – 24 Канал) важны", – сказал представитель Белого дома.

В заключение он отметил, что Байден ожидает того, что все потребности, которые он поместил в свой законопроект, будут приняты всеми законодателями Конгресса Соединенных Штатов.

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