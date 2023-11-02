Об этом во время пресс-конференции заявил спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон. В частности, он выразил надежду, что будет принято двухпартийным большинством, передает 24 Канал.

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Спикер внесет пакет помощи Украине на рассмотрение Палаты

Джонсон подчеркнул, что считает правильным объединить финансирование помощи и защиты границы с Мексикой. Так ведь их вместе могут принять как Демократическая, так и Республиканская партии США.

Спикер отметил, что у Соединенных Штатов есть обязательства, которые они могут и должны делать по всему миру. Однако прежде всего страна должна заботиться о "нашем собственном доме".

И пока наши границы широко открыты, мы открываем себя большой угрозе. Если мы хотим помочь с границами в Украине, мы должны заботиться и об американской границе,

– добавил он.

Кроме того, Джонсон также отметил, что голосование за предложение Джонсона о помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов состоится уже 2 ноября. За пакет для Украины и защиты Украины будут голосовать после.

Ранее Байден хотел объединить помощь Украине и Израилю.