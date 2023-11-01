Ранее республиканцы опубликовали собственный план помощи Израилю, разрушавший предложенный Байденом общий пакет. Он предусматривал единое голосование по принятию финансирования Украины, Израиля, Тайваня и США.

Смотрите также Критик помощи Украине, сторонник Израиля и ярый трампист: кто такой Майк Джонсон

Финансирование Украины при определенных условиях

Майк Гарсиа выдвинул ряд требований администрации Джо Байдена, в случае выполнения которых республиканцы согласятся продолжать военную помощь Украине. В заявлении говорится, что президенты США и Украины должны предоставить детальный план – "стратегию победы", которая будет содержать точные оценки, конечную цель и критерии завершения войны.

Республиканцы требуют, чтобы Джо Байден и глава Минобороны США Ллойд Остин сообщали о ходе войны, прогрессе ВСУ, обновленной ситуации о наступлении Сил обороны и должны докладывать о причинах "задержек".

Гарсиа требует получения информации о поставляемом Украине оружии и как оно поможет в войне. Отдельный список должен касаться оружия, которое не было в руках ВСУ, но потенциально может изменить ситуацию на фронте. Также Белый дом должен убедить, что финансирование Украины не ставит под угрозу программу вооружений США, а помощь Израиля и Тайваня.

Согласно заявлению Джо Байден также должен объяснить, что произойдет в случае прекращения помощи Украине. И прекратят ли финансировать ВСУ партнеры в НАТО и Евросоюзе. Отдельный пункт касается взгляда на вопрос Крыма – принимают ли Штаты за вероятное его возвращение.

Отдельные требования касаются и Казначейства Министерства финансов – они должны сообщать о состоянии выполнения российских санкций. США и НАТО должны утвердить экономические ограничения, которые должны включать все виды нефти, зерно и редкоземельные минералы.

Помощь США Украине: последние новости