Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. В частности, он отметил, что в Соединенных Штатах начинает все чаще звучать слово "победа" рядом с Украиной, информирует 24 Канал.

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Секретарь СНБО отметил, что конечная цель войны – украинская победа. Именно поэтому он заверил, что в Соединенных Штатах наконец стали корректно задавать вопросы.

До поры до времени мы слышали такие словосочетания: до тех пор, как это будет нужно Украине и Украина должна определиться сама. Мы определились – это победа. Это абсолютно корректный, по-моему, месседж,

– подчеркнул он.

Данилов также отметил, что следует понимать, как наше государство совместно с партнерами достигнет этой победы. В то же время, секретарь СНБО добавил, что западные политики обеспокоены возможным распадом России и кому в конечном итоге перейдет весь ядерный арсенал, из-за чего не так действуют радикально против нее.

Госдеп уверен в предоставлении финансирования Украине

Спикер Госдепа Мэтью Миллер 1 ноября во время брифинга отметил, что запрос на финансирование Украины примет Конгресс, когда он будет выдвинут на голосование. Он также заверил, что США не упустили внимания к необходимости поддерживать Украину в борьбе против России и в дальнейшем будут оставаться сосредоточены на этом.

Мы считаем практическим вопросом, что когда запрос на финансирование для Украины будет выдвинут на голосование – он пройдет в обеих палатах Конгресса,

– сказал Миллер.

Спикер также рассказал, что Соединенные Штаты помогут Украине защититься от ужасных атак, которые Россия продолжает совершать против украинцев. В частности, он отметил приверженность США Украине, что подтверждается речью президента США Джо Байдена в Овальном кабинете о поддержке нашего государства.

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