Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. В частности, он отметил, что в Соединенных Штатах начинает все чаще звучать слово "победа" рядом с Украиной, информирует 24 Канал.
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Секретарь СНБО отметил, что конечная цель войны – украинская победа. Именно поэтому он заверил, что в Соединенных Штатах наконец стали корректно задавать вопросы.
До поры до времени мы слышали такие словосочетания: до тех пор, как это будет нужно Украине и Украина должна определиться сама. Мы определились – это победа. Это абсолютно корректный, по-моему, месседж,
– подчеркнул он.
Данилов также отметил, что следует понимать, как наше государство совместно с партнерами достигнет этой победы. В то же время, секретарь СНБО добавил, что западные политики обеспокоены возможным распадом России и кому в конечном итоге перейдет весь ядерный арсенал, из-за чего не так действуют радикально против нее.
Госдеп уверен в предоставлении финансирования Украине
Спикер Госдепа Мэтью Миллер 1 ноября во время брифинга отметил, что запрос на финансирование Украины примет Конгресс, когда он будет выдвинут на голосование. Он также заверил, что США не упустили внимания к необходимости поддерживать Украину в борьбе против России и в дальнейшем будут оставаться сосредоточены на этом.
Мы считаем практическим вопросом, что когда запрос на финансирование для Украины будет выдвинут на голосование – он пройдет в обеих палатах Конгресса,
– сказал Миллер.
Спикер также рассказал, что Соединенные Штаты помогут Украине защититься от ужасных атак, которые Россия продолжает совершать против украинцев. В частности, он отметил приверженность США Украине, что подтверждается речью президента США Джо Байдена в Овальном кабинете о поддержке нашего государства.
Республиканцы изложили требования для финансирования Украины
- Представитель Республиканской партии от штата Калифорния Майк Гарсиа опубликовал заявление, где поместил ряд требований к администрации президента Байдена по принятию пакета помощи для Украины. Среди требований содержалось и предоставление "стратегии фактической победы" Украины в войне.
- Кроме того, Гарсиа требует получить информацию об оружии, поставляемом Украине, и как оно поможет в войне. Отдельные требования касаются и Казначейства и Министерства финансов, которые должны сообщать о выполнении российских санкций.
- Ранее Джо Байден предложил выделить пакет помощи на сумму почти 106 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и нескольких стран. Однако это решение встретило сопротивление среди конгрессменов, призывавших голосовать за пакеты помощи отдельно.