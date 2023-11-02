Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в эфире телемарафона, что оккупанты готовятся атаковать во время холодов. Кстати, Киев впервые в мире создал защиту энергообъектов от ракет, пишет 24 Канал.

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Чего ждать от врагов зимой

Когда будут зимние температуры, они (оккупанты – 24 Канал) будут пытаться навредить нам и будут попадать по объектам критической инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность,

– рассказал Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны объяснил, что Украина максимально, по возможности, готовится к такому сценарию. Более того, его неоднократно рассматривали на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Алексей Данилов добавил, что есть не до конца выполнены задачи, однако ситуация не критическая. Ведь большинство объектов находится под контролем.

"Мы от наших партнеров получаем дополнительные средства противовоздушной обороны и будем думать, что Господь будет на нашей стороне и мы сможем справиться с этой проблемой зимой", – сказал Данилов.

Как украинская энергетика готова к зиме