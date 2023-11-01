Ряд американских высокопоставленных чиновников считает, что нужно поддерживать одновременно и Украину, и Израиль. К ним относятся министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Что известно о законопроекте от Майка Джонсона

Он предусматривает 14,3 миллиарда долларов помощи для Израиля и оппонирует идее Байдена о широком запросе на чрезвычайное финансирование, которое поддержало бы обе страны. Голосовать по этому законопроекту должны в четверг, 2 ноября.

"Республиканцы в Палате представителей хотят, чтобы пособие Израилю оплачивали за счет сокращения налоговой службы", – пишут в Bloomberg.

В Белом доме не поддерживают идею с разделением помощи, поэтому обещают наложить вето. Администрация Байдена считает этот законопроект плохим для Израиля, Ближнего Востока в целом и национальной безопасности США.

Отделение помощи Киеву от помощи Израилю не поддерживают не только в Белом доме, но и в Сенате. Там назвали законопроект несерьезным предложением.

"У республиканцев большинство в Палате представителей, но соратники Байдена, демократы, контролируют Сенат. Для того чтобы стать законом, законопроект должен пройти и Палату представителей, и Сенат, а также быть подписанным Байденом", – объясняет Reuters.

Помощь Израилю и Украине должна быть объединена

Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен пытались убедить в этом республиканцев во время слушаний в сенатском Комитете по ассигнованиям.

По словам Блинкена, сейчас произошло "удивительное объединение НАТО". Альянс становится сильнее перед лицом агрессии Путина, а некоторые его члены значительно активизировались. Впрочем, украинцы могут проиграть войну, если США перестанут оказывать поддержку. А в этом случае европейские партнеры могут прекратить и свою. Тогда Путин "не только не остановится на Украине, а потенциально направится в следующую страну НАТО". Соединенные Штаты все равно будут вовлечены в конфликт – им придется выполнить пятую статью НАТО.

Это послало бы сигнал агрессорам во всем мире: если ему это сойдет с рук, то мы тоже можем. И тогда у нас, скорее всего, будет мир, полный конфликтов. И это мир, не подходящий Соединенным Штатам. Для нас гораздо лучше поддержать наши усилия сейчас, добиваясь успеха, чем заплатить значительно более высокую цену позже, когда нам придется иметь дело с агрессией,

– высказался он.

Ллойд Остин поддерживает мнение Блинкена. "Если Путин добьется успеха, он не остановится на Украине. Если вы – страна Балтии, вы думаете: я – следующий. И, знаете, я не сомневаюсь, что рано или поздно он бросит вызов НАТО, и мы окажемся в перестрелке", – говорит он.

По мнению Остина, глава Кремля "надеется, что Западу надоест поддерживать Украину". Россияне придерживаются стратегии затягивания войны в надежде, что Украину бросят. Они рассчитывают, что нападение ХАМАС на Израиль поможет отвлечь мировое сообщество от украинцев. Поэтому именно поэтому важно поддерживать оба государства, которым не хватает ресурсов.

Путин "объединился именно с теми элементами, которые пытаются посеять хаос в Израиле. Поэтому мы считаем, что эти вещи очень объединены, и это одна из причин, почему наш запрос является общим", – подытожил Блинкен.

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Байден просит об огромных средствах

Лидер США хочет, чтобы был выделен пакет помощи в 106 миллиардов долларов – эти средства будут направлены на помощь Украине, Израилю, в Индо-Тихоокеанский регион и на оборону границ США. Нашему государству планируют выделить более 60 миллиардов долларов.