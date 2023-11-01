Низка американських високих чиновників вважає, що треба підтримувати одночасно і Україну, і Ізраїль. До них належать міністр оборони США Ллойд Остін і держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Що відомо про законопроєкт від Майка Джонсона

Він передбачає 14,3 мільярда доларів допомоги для Ізраїлю і опонує ідеї Байдена про широкий запит на надзвичайне фінансування, яке б підтримало обидві країни. Голосувати стосовно цього законопроєкту мають у четвер, 2 листопада.

"Республіканці в Палаті представників хочуть, щоб допомогу Ізраїлю оплачували за рахунок скорочення податкової служби", – пишуть у Bloomberg.

У Білому домі не підтримують ідею з розділенням допомоги, тож обіцяють накласти вето. Адміністрація Байдена вважає цей законопроєкт поганим для Ізраїлю, Близького Сходу загалом і для національної безпеки США.

Відокремлення допомоги Києву від допомоги Ізраїлю не підтримують не тільки в Білому домі, а й у Сенаті. Там назвали законопроєкт несерйозною пропозицією.

"Республіканці мають більшість у Палаті представників, але соратники Байдена, демократи, контролюють Сенат. Для того, щоб стати законом, законопроєкт має пройти і Палату представників, і Сенат, а також бути підписаним Байденом", – пояснює Reuters.

Допомога Ізраїлю та Україні має бути об'єднаною

Міністр оборони США Ллойд Остін і держсекретар США Ентоні Блінкен намагалися переконати у цьому республіканців під час слухань у сенатському Комітеті з асигнувань.

За словами Блінкена, зараз відбулося "дивовижне об'єднання НАТО". Альянс стає сильнішим перед обличчям агресії Путіна, а окремі його члени значно активізувалися. Утім, українці можуть програти війну, якщо США перестануть надавати їм підтримку. А у цьому випадку європейські партнери можуть припинити і свою. Тоді Путін "не тільки не зупиниться в Україні, а потенційно попрямує в наступну країну НАТО". Сполучені Штати усе одно будуть залучені в конфлікт – їм доведеться виконати п'яту статтю НАТО.

Це надіслало б також сигнал агресорам в усьому світі: якщо йому це зійде з рук, то ми також можемо. І тоді ми, швидше за все, матимемо світ, повний конфліктів. І це світ, який не підходить Сполученим Штатам. Для нас значно краще підтримати наші зусилля зараз, домагаючись успіху, ніж заплатити значно вищу ціну пізніше, коли нам доведеться мати справу з агресією,

– висловився він.

Ллойд Остін підтримує думку Блінкена. "Якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться на Україні. Якщо ви – країна Балтії, ви думаєте: я – наступний. І, знаєте, я не сумніваюся, що рано чи пізно він кине виклик НАТО, і ми опинимося у перестрілці", –говорить він.

На думку Остіна, очільник Кремля "сподівається, що Заходу набридне підтримувати Україну". Росіяни дотримуються стратегії затягування війни в надії, що Україну кинуть. Вони розраховують, що напад ХАМАС на Ізраїль допоможе відволікти світову спільноту від українців. Тож саме тому важливо підтримувати обидві держави, яким бракує ресурсів.

Путін "об'єднався саме з тими елементами, які намагаються посіяти хаос в Ізраїлі. Тому ми вважаємо, що ці речі дуже об'єднані, і це є однією з причин, чому наш запит є спільним", – підсумував Блінкен.

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Байден просить про величезні кошти

Лідер США хоче, щоб було виділено пакет допомоги у 106 мільярдів доларів – ці кошти спрямують на допомогу Україні, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанський регіон і оборону кордонів США. Нашій державі планують надати понад 60 мільярдів доларів.