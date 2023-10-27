З іншого боку, наразі українцям не варто хвилюватися щодо обрання Майка Джонсона. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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У демократів достатньо голосів

Ігор Рейтерович зазначив, що Майк Джонсон від початку повномасштабного вторгнення засуджував дії Росії, однак виступав зі скептичними зауваженнями щодо надання фінансової або військово-технічної допомоги Україні, не підтримував голосування, які відбувались у Конгресі.

На думку політолога, найімовірніше, його обрання не могло відбутися без внутрішніх домовленостей серед республіканців. Також Джонсон під своєї інавгурації заявив, що потрібно допомагати Україні та Ізраїлю.

Тому думаю, що ми зараз перебуваємо на початку політичного торгу, який буде відбуватися у Конгресі, де Білий дім буде виступати зі своїми ініціативами, республіканці – зі своїми. Десь посередині вони зійдуться та голосуватимуть за підтримку Ізраїлю та України. Можливо, зміняться деякі умови отримання цієї допомоги,

– припустив він.

Крім того, у демократів також достатньо голосів. Вони можуть об’єднатися з частиною республіканців та виносити проєкти на розгляд Конгресу навіть без офіційного дозволу спікера. Така процедура є в американському парламенті.

Наразі приводів для хвилювання немає. Звичайно, українці повинні враховувати та розглядати усі негативні сценарії обрання Майка Джонсона новим спікером Палати представників США. Однак наразі мовиться лише про зменшення об’єму допомоги Україні, а не про її припинення.

"Тут є один позитивний момент. Оскільки в Україні вже кілька тижнів працює моніторингова місія, яка приїхала перевіряти використання допомоги. До старту реальних переговорів щодо надання допомоги Україні можуть з’явитися результати роботи цієї місії. Мені здається, вони будуть позитивні для нас, що кожен долар витрачається на оборону, протидію російській агресії", – вважає політолог.

За його словами, позитивні результати можуть стати аргументом для демократів, коли буде обговорення збільшення підтримки України.

Рейтерович про обрання Майка Джонсона: дивіться відео

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