Власне, у середу, 25 жовтня, 220 конгресменів проголосувало за обрання Джонсона новим спікером Палати представників. Голова Білого дому Байден згодом опублікував заяву, у якій привітав політика і згадав про додаткове фінансування нашій державі.
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Байден про новообраного спікера та Україну
Президент США вкотре наголосив, що готовий добросовісно співпрацювати з будь-яким спікером. Зокрема, з новообраним Майком Джонсоном. За його словами, важливо спільно розвивати країну та відстоювати зовнішньополітичні інтереси США на міжнародній арені.
Я запропонував історичний додатковий пакет фінансування, який просуває наші двопартійні інтереси національної безпеки в Ізраїлі та Україні, забезпечує безпеку нашого кордону. Ці пріоритети були схвалені лідерами обох партій,
– йдеться у заяві Байдена.
Окрім того, там зазначено, що, попри розбіжності у певних питаннях, важливо усвідомлювати: усюди, де тільки можливо, потрібно шукати спільну мову, аби долати виклики та не гаяти часу.
Більше про позицію Майка Джонсона
Видання Bloomberg пише, що новообраний спікер критикував виділення допомоги нашій державі, а також у 2020 році був активним прихильником Трампа. Себто він відстоював думку, що тодішні президентські вибори нібито були нечесні.
Разом з тим, як стверджують аналітики, зараз Джонсон готовий до діалогу. Зокрема, в питанні постачання озброєння Україні. Також він уже підтримав виділення допомоги Ізраїлю.