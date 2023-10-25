Собственно, в среду, 25 октября, 220 конгрессменов проголосовало за избрание Джонсона новым спикером Палаты представителей. Глава Белого дома Байден впоследствии опубликовал заявление, в котором поздравил политика и упомянул о дополнительном финансировании нашему государству.
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Байден о новоизбранном спикере и Украине
Президент США в очередной раз подчеркнул, что готов добросовестно сотрудничать с любым спикером. В частности, с новоизбранным Майком Джонсоном. По его словам, важно совместно развивать страну и отстаивать внешнеполитические интересы США на международной арене.
Я предложил исторический дополнительный пакет финансирования, продвигающий наши двухпартийные интересы национальной безопасности в Израиле и Украине, обеспечивающий безопасность нашей границы. Эти приоритеты были одобрены лидерами обеих партий,
– говорится в заявлении Байдена.
Кроме того, там отмечено, что, несмотря на разногласия по определенным вопросам, важно осознавать: везде, где только возможно, нужно искать общий язык, чтобы преодолевать вызовы и не тратить попусту время.
Больше о позиции Майка Джонсона
Издание Bloomberg пишет, что новоизбранный спикер критиковал выделение помощи нашему государству, а также в 2020 году был активным поклонником Трампа. То есть, он отстаивал мнение, что тогдашние президентские выборы якобы были нечестны.
Вместе с тем, как утверждают аналитики, сейчас Джонсон готов к диалогу. В частности, по поставке вооружения Украине. Также он поддержал выделение помощи Израилю.