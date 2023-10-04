На его месте будет временно работать Патрик МакГенри от Северной Каролины. Однако депутаты-республиканцы отметили, что голосование за нового спикера состоится уже на следующей неделе. Что известно об отставке Маккарти и при чем здесь помощь Украине – читайте в тексте 24 Канала.

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Как Кевина Маккарти впервые в истории отправили в отставку

Вечером 3 октября члены Палаты представителей США проголосовали за отстранение от должности спикера нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти. Решение поддержали 216 человек, против проголосовали 210 человек.

Республиканец Мэтт Гетц 2 октября запустил процедуру устранения Маккарти, подав ходатайство об этом. Палата представителей должна была его рассмотреть в течение двух дней.

Радикальные республиканцы вместе с Мэттом Гетцем заявили, что они таким поступком хотели убедить Маккарти не полагаться на голоса демократов для принятия какого-либо закона о расходах.

Они обвиняли тогдашнего спикера Палаты представителей, что он не выполнил взятых перед коллегами-консерваторами обязательств по эффективным стратегиям управления.

Обратите внимание! Это происходило на фоне угрозы шатдауна. Тогда спикер Кевин Маккарти представил законопроект о временном бюджете, чтобы избежать остановки работы правительства США. Однако Палата представителей 29 сентября проголосовала против предложенного закона.

Кстати, отставка спикера Палаты представителей США из-за проголосованной резолюции – первая в истории Соединенных Штатов Америки. Ведь подобный случай был еще в 1910 году, однако тогда у спикера забрали часть полномочий, которые впоследствии вернули.

Отметим, что Кевин Маккарти проработал спикером Палаты представителей США 9 месяцев – это самый маленький период в истории Соединенных Штатов Америки.

Какие обязанности будет иметь временный спикер

Согласно закону США, действующему после терактов 11 сентября 2001 года, временным спикером Палаты представителей США будет приближенный человек к бывшему спикеру Кевину Маккарти – это Патрик МакГенри из Северной Каролины.

Однако у него будут ограниченные полномочия, которые позволят ему только:

объявлять о перерыве в работе Палаты представителей США;

закрывать заседание;

ставить на голосование кандидатуры на должность спикера Палаты представителей США.

Сохранится ли помощь Украине

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге заявил, что помощь Украине не остановится, несмотря на решение Палаты представителей по спикеру. По его словам, большинство членов Конгресса США выступают за передачу помощи нашему государству.

Независимо от того, что произойдет (с отставкой Маккарти – 24 Канал), все руководство Палаты представителей поддерживает продолжение оказания помощи Украине. И подавляющее большинство конгрессменов со стороны республиканцев поддерживают такое решение,

– заявил Джон Кирби.

Он подтвердил, что действительно немногие очень активные республиканцы выступают против помощи Киеву, однако не представляют ни партию, ни ее руководство.

Однако Кирби заверил, что время играет не на пользу. Хотя у США достаточно денег, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя еще определенное время, однако для этого нужно решение Конгресса. Это заявление Кирби сделал еще до голосования по отставке Маккарти.

Вероятное соглашение Маккарти с Белым домом

На пресс-конференции Кевин Маккарти заявил, что он не заключал соглашения с Белым домом о дополнительной помощи Украине, однако поддерживает вооружение Киева.

Я поддерживаю вооружение для Украины. Это значит не отправлять им деньги, а вооружать Украину. Но я был в Белом доме еще до того, как они прислали приложение, я сказал: "Вы, ребята, делаете все неправильно, просто посылая это как приложение",

– заявил Маккарти.

Он также сравнил Путина с Гитлером, заявив, что его очень беспокоит долгосрочная перспектива: "Происходящее очень напоминает 1930-е годы. Многие шаги, которые делает Путин, очень похожи на шаги Гитлера. Но сейчас происходит кое-что даже хуже того, что произошло в 1930-х годах".

Кроме того, Маккарти прокомментировал решение своего однопартийца Мэтта Гейца, заявив, что тот руководствовался личными мотивами: "Послушайте, вы все знаете Мэтта Гейца. Вы знаете, что это было личное. Это не имело ничего общего с расходами... Это все было для того, чтобы привлечь ваше внимание".

Кстати, в последнем законопроекте о финансировании не были предусмотрены дополнительные деньги для Украины, ведь республиканцы в Палате представителей Конгресса США решили изъять выделенные на это на 2024 год 300 миллионов долларов. Однако глава Комитета по регламенту Том Коул заявил, что они рассмотрят отдельный законопроект о выделении Украине 300 миллионов долларов.

Обратите внимание! Пока нет очевидного преемника, который может возглавить республиканское большинство в Палате представителей США. Известно, что конгрессмены будут находиться на каникулах и начнут работу только вечером во вторник, вероятно, 10 октября.